¿Qué dijo Jubero sobre la suplencia de Fernández Cedrés?

Así como Francisco Arce sorprendió con la inclusión de Robert Morales en reemplazo de Alberto Espínola, Fernando Jubero también metió mano en la formación y no solo realizó un cambio, si no que dejó fuera a dos titulares: Guillermo Benítez y Rodrigo Fernández Cedrés. El lateral sufrió una lesión y no superó la misma, mientras que el volante llegaba a Villarrica con cuatro amarillas. Evitando el riesgo de una quinta y quedar suspendido contra Cerro Porteño en el partido por el campeonato, el DT español decidió que el uruguayo arranque entre los suplentes.

Jubero reveló que conversó con Fernández Cedrés antes de enviar a uno de los pilares al banco. “Tuvimos una conversación con el jugador y sabemos que estaba en la situación que estaba, conversamos con él y el cuerpo técnico y decidimos un poquito por los acontecimientos de la temporada para reducir riesgos para que pudiera llegar sin problemas al último partido”, aclaró Jubero. A pesar del 1-1 con Guaireña, el Aborigen depende de sí mismo para campeonar y el charrúa, que ingresó a los 56 minutos por Ángel Benítez, estará a disposición.