Rodrigo Muñoz: “Vine a Guaraní en busca de minutos”

Rodrigo Muñoz, el arquero uruguayo, continuará su carrera en Guaraní en la temporada 2023. El Legendario, comandado por Hernán Rodrigo López, será el tercer club del “Popi” en el fútbol paraguayo, luego de su paso por Libertad y Cerro Porteño.

Muñoz fue anunciado ayer en redes sociales y horas más tarde tuvo su primera práctica en la antesala de pretemporada del aborígen, que se desarrollará en la ciudad de Encarnación.

“Un club que siempre está peleando los torneos y siempre juega torneos internacionales. Uno está en busca de minutos y de jugar, por suerte se dio la posibilidad de venir acá. Se dio todo bastante rápido”, expresó Muñoz en charla con la prensa.

“Ritmo futbolístico puede ser que me falte, pero no falté a ningún entrenamiento y no tuve lesiones. Fueron 8 o 9 partidos que jugué entre Copa Paraguay y el campeonato. No tuve la continuidad que yo quería, pero eso es parte del fútbol y hoy vengo en busca de eso acá”, añadió el arquero sobre su última temporada con el Ciclón.

“Estoy feliz, espero disfrutarlo. Voy a tratar de aportar mi experiencia, pero ya hay compañeros que lo saben hacer y se está armando un lindo plantel”.

“Conozco a Rodrigo (López), fue compañero mío y es la primera vez que me va a dirigir y espero que salga todo bien”, aseveró sobre el entrenador de Guaraní.

El “Popi” quiere seguir haciendo historia en Paraguay. Hasta la fecha, conquistó un total de siete títulos, cinco con el Gumarelo y dos con el Ciclón, desde su llegada en el año 2012.