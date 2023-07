Federico Santander continúa en Guaraní: “Hay acuerdo total”

Guaraní aseguró la continuidad de Federico Santander: el club llegó a un acuerdo con el Reggina de Italia y el jugador de 31 años para extender el préstamo, en principio hasta fin de año. ”En un noventa y nueve por ciento hay acuerdo total entre las partes. Hoy (miércoles) hablé con la gente de Reggina y solo falta la firma. Él ya está en Paraguay”, reveló Emilio Daher al Cardinal Deportivo.

Santander había retornado al Aborigen para un quinto ciclo en enero de este año. El vínculo fue establecido por seis meses, motivo por el cual el club de Dos Bocas debía negociar nuevamente por el futbolista, que fue la figura del equipo en la Copa Sudamericana: convirtió 6 goles en 7 partidos jugados (marcó en 6 de los 7 juegos entre la Primera Fase y la fase de grupos).

Federico Santander en el torneo: 3 goles en 13 partidos

Por su parte, en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo, Santander disputó 13 encuentros y marcó 3 tantos (2-2 vs. Sportivo Ameliano, 1-1 vs. Guaireña y 2-2 vs Nacional). “Ellos ya tienen la oferta, no va a depender de lo económico, sino del préstamo de Reggina. Voy a ver, voy hablar con mi agente, mi agente se reúne con Reggina”, había mencionado el ofensivo en junio.