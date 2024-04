La División Intermedia confirmó la tercera jornada de la temporada 2024. La categoría, la segunda del fútbol paraguayo, modificó los horarios de los partidos del sábado y del domingo: Resistencia vs. Atlético Tembetary, Colegiales vs. Guaireña, Independiente de Campo Grande vs. 12 de Junio de Villa Hayes y Fernando de la Mora vs Encarnación FC comenzarán a las 9:30.

