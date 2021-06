Néstor Pitana: mal colocado en la jugada, pero correcta aplicación del reglamento en el gol de Brasil

Néstor Pitana quedó en el centro de la polémica después del empate de Brasil, que perdía 1-0 hasta los 77 minutos, pero que sobre el final remontó y derrotó 2-1 a Colombia. La acción que generó el reclamo de los colombianos derivó en el gol de Roberto Firmino. Neymar intentó filtrar un pase hacia el área y la pelota rebotó en el árbitro, que aplicó la ley de la ventaja. El esférico retrocedió y terminó en los pies de Lucas Paquetá, quien lateralizó por izquierda, desde donde Renan Lodi lanzó para que el atacante del Liverpool atropelle, anticipe y de cabeza anote el 1-1.

Los colombianos exigieron a Pitana la anulación del tanto ya que el pase había impactado en él y consideraban que el referee debía detener el juego y realizar el bote a tierra. Aunque puede parecer razonable, el reglamento avala la determinación del argentino, que correctamente aplicó la ley de la ventaja. La normativa 9 “Balón en Juego”, de la IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, señala que el juez debe detener el juego si “un equipo inicia un ataque prometedor o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie”.

Con respecto al primer punto, Pitana no inicia un ataque prometedor si no todo lo contrario, corta un pase que iba hacia el área independientemente a que pueda o no ser anticipado. El esférico vuelve hacia el lugar del cual partió. Segundo, el desvío no hace que el baló ingrese directamente al arco y tercero, la posesión, en ese momento de la Verdeamarelha, continúa a favor del mismo equipo. El VAR, posteriormente, respaldó la decisión. El error que sí cometió el misionero de 46 años fue estar mal colocado ya que quedó en el trayecto de un pase.