“Resalto la solidez porque marca nuestro ritmo de torneo”

El Coritiba está cada vez más cerca del ascenso a la Primera División de Brasil. Los dirigidos por Gustavo Morínigo golearon 3-0 al Sampaio Correa por la ronda 31 y mantendrán el liderato en la Serie B: el Coxa cortó una racha de cuatro partidos sin victorias y amplió momentáneamente la diferencia a cinco puntos sobre el Botafogo de Roberto Junior Fernández, que este miércoles recibe al Brusque. “Fue un buen partido, sabíamos de las dificultades que íbamos a tener, pero todos trabajaron muy bien”, analizó el paraguayo después del triunfo en el Couto Pereira.

“Fueron varios los partidos en los que tuvimos la intensidad de hoy (martes), pero no habíamos tenido contundencia. Esa agresividad tenemos que mantener en todos lados, sabemos que es un torneo muy complicado. Todos juegan por algo y no será fácil. Mantener la solidez es lo que más resalto porque era lo que venía marcando nuestro ritmo de campeonato. Estuvimos bien, no recibimos goles y volvimos a marcar”, agregó el entrenador del Glorioso, que suma 57 puntos a siete ruedas para la finalización del campeonato.

“Todo equipo grande siempre esta presionado con salir a ganar. Todos los que estamos aquí tenemos que convivir con eso. La presión no puede alterar nuestro trabajo. Siempre tenemos que tener la convicción de salir a jugar todos los partidos con la pasión que tuvimos. Deuda de esto últimos juegos, específicamente con el Cruzeiro y el último contra el Vasco. Tampoco generó duda. Absorbemos eso. Hay más compromiso que presión”, culminó Morínigo en referencia a las caídas contra los equipos de Raúl Cáceres y Matías Galarza, respectivamente.