“Cuando Bielsa llegó al Lille no me iba a tener en cuenta, pero luego me habló y me dijo que se arrepintió”

Junior Alonso levantó el fin de semana el trofeo de campeón de la Serie A y festejó por segunda vez en el fútbol brasileño. Un día después de la celebración en Belo Horizonte, el capitán del Atlético Minerio reveló en una entrevista una inédita anécdota con Marcelo Bielsa, quien dirigió al paraguayo en el Lille de Francia. El zurdo fue transferido de Cerro Porteño a Europa en 2017, año en el que solamente disputó 12 partidos entre la Ligue 1 y la Copa de Francia.

A la temporada siguiente, el club realiza una gran apuesta y contrata a Bielsa, quien había conducido a Olympique de Marsella entre 2014 y 2016. El argentino toma el mando del plantel y entre las primeras decisiones, comunica a Alonso que sería tenido en cuenta para la temporada 2017-2018. Pero, en algún momento, algo cambió en el entrenador, ya que el zaguero central continuó y acabó jugando 34 de los 38 encuentros del campeonato de liga.

“Fue una experiencia muy buena cuando fui dirigido por Bielsa. Me había dicho que no iba a ser tenido en cuenta, pero luego me habló y me dijo que se arrepintió, que cambió de parecer. Me tuvo en cuenta y jugué todos los partidos”, contó Alonso al programa argentino ¿Cómo te va?. Es más, en el estreno de los Dogos, el exBoca Juniors convirtió un tanto en la goleada 3-0 sobre el Nantes. En aquella campaña, también disputó dos cotejos de la Copa de la Liga y la Copa de Francia.