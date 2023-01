Julio Enciso jugó nuevamente con la Sub 21 del Brighton & Hove Albion. Con el objetivo de mantener el ritmo y no quedar parado por la falta de minutos en el equipo de Roberto De Zerbi, el paraguayo arrancó de titular en la categoría y fue el protagonista principal en la victoria 3-1 sobre el Leicester por la jornada 17 de la Premier League 2. El ex Libertad generó las mejores ocasiones, marcó un gol y dio una asistencia.

Lo mejor de Julio Enciso en el triunfo 3-1