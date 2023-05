Vídeo: Rodney Redes marcó en la victoria de Austin en US Cup

Rodney Redes volvió al gol en Estados Unidos: el paraguayo anotó el primer tanto del Austin FC, que derrotó 2-0 al New México United por la US Cup. El ex Guaraní, que fue titular y disputó los noventa minutos en el Q2 Stadium, marcó por primera vez en la temporada, en la que solo lleva 6 partidos (5 por la Major League Soccer y 1 por la Copa de Estados Unidos).

El gol de Rodney Redes en la US Cup