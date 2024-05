Australianos, sorprendidos por precios en supermercados en Paraguay: “¿Cómo sobreviven los pobres?”

Mientras el Gobierno destaca y celebra la estabilidad de la macroeconomía, los precios en el supermercado están cada vez más elevados y esta realidad afecta a miles de compatriotas de bajos ingresos, quienes deben hacer malabarismos para “llegar a fin de mes”.

Una pareja de australianos que se encuentra viviendo en Paraguay observó ese problema y se preguntó con preocupación: “¿Qué comen los pobres aquí?”.

“Me ha sorprendido el precio de la comida en Paraguay. Si bien la carne y los huevos son más baratos, la mayoría de los demás alimentos tienen un precio comparable al que pagamos en Australia”, señalaron en su cuenta de Twitter @Slothtravelling.

Y es que en su país el salario mínimo vigente por semana es de 882 dólares australianos, es decir casi G. 18.700.000 mes, al cambio actual, mientras que en Paraguay los obreros con sueldo mínimo apenas ganan G. 2.680.373.

En las fotografías mostraron que compraron productos suficientes para dos o tres semanas, entre frutas, verduras, arroz, huevos y otros alimentos esenciales.

Según datos del Banco Central del Paraguay, en abril los alimentos, en especial frutihortícolas y lácteos, fueron los que más subieron de precio. En el último mes se destacó principalmente el tomate, con un incremento del 50%. También la lechuga, zanahoria, leche y queso, entre otros.

Paraguayos respondieron cómo se sobrevive con altos precios

Algunos paraguayos comentaron que la mayoría de las personas de bajos ingresos no compra en las cadenas importantes de supermercado, sino que busca ofertas en las tiendas mayoristas y conocidas por sus bajos precios.

“Eso también es correcto, pero hemos probado muchos supermercados diferentes desde que llegamos aquí. Todos son más caros de lo que hubiera pensado. No me quejo, simplemente me preocupa la gente local”, respondió la pareja desde su cuenta de Twitter.

Otros les contaron que sobreviven a base de “pan felipe” y alimentos económicos pero con alto contenido de grasa o carbohidratos, como tortillas, mandioca, pastas, panificados y frituras en general. Además, destacaron que el paraguayo de bajos recursos consume muy poca carne, frutas y y verduras.

“La persona promedio aquí come para sobrevivir, no para darse un festín o tener una dieta saludable y nutritiva. Toneladas de pan (TONELADAS), cocido en lugar de café, los cortes de carne más básicos, chipa y mandioca”, le mencionó por ejemplo Ariel Aguilera.