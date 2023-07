Cerro Porteño cae en su estreno en la Libertadores Sub 20

En el estadio La Portada de La Serena, José Klinger (27′), Patrick Mercado (40′) y Youri Ochoa (71′) anotaron los goles para el conjunto ecuatoriano, que ganó la Libertadores de la categoría en 2020.

Lea más: España clasificada para los juegos olímpicos de París 2024

Alexis Fariña (54′) descontó para el equipo paraguayo, cuyo director técnico es Diego Gavilán.

Independiente Del Valle también llegó a otras dos finales, perdiendo ambas ante los uruguayos Nacional (en 2018) y Peñarol (en 2022).

* El próximo partido de Cerro Porteño será el miércoles 5 julio (18:00), en Coquimbo, donde enfrentará al boliviano Always Ready, que anoche perdió 1-0 contra el colombiano Envigado en el cierre de la primera fecha del Grupo B.

Resultados de la 1ª fecha:

* Grupo A (en Coquimbo): Sábado: Alianza Lima 0- O’Higgins 0; Peñarol 5-Caracas 1.

* Grupo B (en La Serena): Domingo: Independiente del Valle 3-Cerro Porteño 1; Envigado 1- Always Ready 0.

* Grupo C (en Coquimbo). Hoy: 15:00 Palmeiras vs. Huachipato; 18:00 Defensor Sporting vs. Boca Juniors.

-Formato: El primero de cada grupo y el mejor segundo de todas las series se clasificarán para las semifinales.

* TV: Todos los partidos se pueden ver en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.