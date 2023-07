Boca presenta hoy a Edinson Cavani; Diego Godín cuelga las botas

Boca Juniors abrirá este lunes las puertas de su estadio, la Bmbonera, para presentar al delantero uruguayo Edinson Cavani, de 36 años, el flamante refuerzo para el segundo semestre del año.

“Este lunes las puertas de La Bombonera se abrirán para recibir a Edinson Cavani, flamante refuerzo de Boca” , anunció el club xeneize. Todos los socios activos, vitalicios y adherentes podrán ingresar al estadio desde las 16 horas para presenciar una fiesta que comenzará a las 18, agregó la institución bonaerense.

Una fiesta similar, con unos 50.000 hinchas en las tribunas, fue organizada el 14 de julio de 2015 para el regreso de Carlos Tevez procedente del Juventus italiano.

Boca oficializó este sábado la contratación del delantero uruguayo procedente del Valencia español. Cavani firmó un contrato por 18 meses, transformándose en la gran apuesta en pos de la conquista de la Copa Libertadores, que sería la séptima para las vitrinas del club porteño.

Diego Godín cuelga las botas

El defensa uruguayo Diego Godín se despidió este domingo del fútbol y colgó sus botas tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Huracán por 1-0 en la última jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino.

“Veinte años de carrera y desde los cinco años que juego a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristeza sino de felicidad de siempre haberse entregado al máximo y este final es como una especie de alivio. Donde estuve siempre me entregué con cuerpo y alma por mis compañeros y por el club que defendía, además del respeto del rival y de toda la gente. Eso es lo que me llevo y por mi legado de haber sido una persona de bien tanto adentro como afuera de la cancha” , señaló visiblemente emocionado el zaguero de 37 años.

* Con Atlético Madrid, Godín fue campeón de Liga, Copa, Supercopa de España, además de ganar dos Ligas Europa de la UEFA y tres Supercopas europeas.

* Con Uruguay, Godín ganó la Copa América 2011 y fue semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010.

* En total, Godín disputó en su carrera 716 partidos con 44 goles convertidos.

Boca cerró con triunfo la Liga argentina 2023

Boca Juniors cerró este sábado su partición en la Liga Profesional del fútbol argentino con un triunfo sobre Independiente por 2-0, en la última fecha del campeonato que consagró campeón a River Plate. El Millonario se despidió el viernes ganando 2-1 a Racing.

* Resultados. Viernes: Unión 2-Defensa 0; Argentinos 2-Estudiantes 3; Newell’s 1-Talleres 1; Belgrano 0-Rosario Central 0; River 2-Racing 1.

Sábado: Central Córdoba 0-Atlético Tucumán 2; Sarmiento 0-Banfield 0; Independiente 0-Boca 2; Tigre 2-San Lorenzo 0.

Domingo: Lanús 2-Barracas Central 0; Arsenal 2- Colón 0; Gimnasia 1- Platense 1; Huracán 1-Vélez 0; Godoy Cruz 4-Instituto 2.

* Posiciones: River 61, Talleres 50, San Lorenzo 46, Lanús 45, Estudiantes 45, Defensa 44, Boca 44, Rosario Central 42.