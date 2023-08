Miguel Almirón, de titular en el debut del Newcastle en la Premier

Miguel Almirón y Newcastle debutan este sábado en la Premier League 2023-2024. Desde las 12:30, las Urracas reciben al Aston Villa en el St. James Park. El paraguayo, autor de tres goles en los partidos de pretemporada (vs. Rangers, vs. Chelsea y vs. Fiorentina), arranca de titular: como es habitual, viste la camiseta 24.

La temporada estará cargada para los dirigidos por Eddie Howe ya que no solo disputarán los torneos ingleses sino que también, la Champions League. Almirón y compañía, además del certamen de liga tendrán la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga de Inglaterra, arrancarán la competencia europea desde las fase de grupos.

Miguel Almirón, titular en el Newcastle