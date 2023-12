Lazio avanzó a cuartos de final con Diego González en el banco

Lazio postergó nuevamente el debut de Diego González. El futbolista paraguayo fue por primera vez en la temporada al banco del equipo principal, pero volvió a observar todo el encuentro entre los suplentes. Esta vez, fue en el triunfo por 1-0 sobre el Genoa en el Olímpico de Roma y por los octavos de final de la Copa Italia.

González integró una nómina por quinta ocasión, siendo esta la primera vez por el certamen nacional. En el curso 2022-2023, el atacante estuvo cuatro veces como alternativa, todos este año y por la Serie A de Italia: 2-2 vs. Lecce el 12 de mayo, 1-0 vs. Udinese vs. 21 de mayo, 3-2 vs. Cremonese el 28 de mayo y 2-0 vs. Empoli el 3 de junio.

Diego González: 11 partidos y 4 goles en Lazio U19

Por su lado, Diego González lleva 11 presentaciones con el Lazio U19 en el Campeonato Primavera 1, en el que acumula 4 tantos (uno vs. Genoa, Empoli, Torino y Milan). Los Biancocelesti marchan en el segundo lugar de la categoría, sumando 25 unidades, compartiendo puntaje con el Sassuolo y quedando a uno solo del Inter.

