Milan golea al Cagliari y avanza a cuartos de final de la Copa Italia

Jovic (29′ y 42′), el marfileño Chaka Traoré (50′) y el portugués Rafael Leão (90+1′) anotaron los goles para el Milan, que marcha en el tercer puesto de la Serie A con 36 puntos, a 9 del líder Inter, vigente campeón de la Copa y que fue eliminado por Bologna de la presente edición.

El angoleño Zito Kuvumbo desvió un derechazo de media distancia del brasileño Paulo Azzi (88′) y descontó para Cagliari, que marcha antepenúltimo en la Serie A.

La ronda de octavos de final seguirá hoy y se completará mañana:

-Para hoy: 14:00 Atalanta-Sassuolo; 17:00 Roma-Cremonese.

Mañana: 17:00 Juventus-Salernitana.

* Emparejamientos de cuartos de final: Bologna vs. Fiorentina; Lazio vs. ganador de Roma-Cremonese; Frosinone vs. ganador de Juventus-Salernitana; Milan vs. ganador de Atalanta-Sassuolo.