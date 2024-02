Paraguay enfrenta hoy a Costa Rica en la Copa de Oro de fútbol femenino

La competencia cuenta con las mejores selecciones de la Concacaf y cuatro invitadas de Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Se formaron tres grupos y los dos primeros, más los dos mejores terceros pasarán a los cuartos de final. La final será el 10 de marzo.

Lea más: México y Argentina reparten puntos, Estados Unidos impone su ley ante República Dominicana

* Programa 1ª fecha del Grupo C (en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas). Hoy: 20:15 Costa Rica vs Paraguay (ESPN5); 23:00 Canadá vs El Salvador. En la 2ª fecha, las albirrojas enfrentarán el domingo a Canadá (19:00). La última fecha será ante El Salvador (miércoles, 23:00).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Argentina empata. La Copa arrancó el martes con un empate 0-0 entre Argentina y México y una paliza de Estados Unidos a República Dominicana por 5-0 en Carson.

* Por el Grupo B, anoche se enfrentaban Panamá-Colombia y Brasil-Puerto Rico, en el Snapdragon Stadium de San Diego.

El plantel de la Albirroja

Arqueras: Cristina Recalde (Unión Viera–ESP) , Alicia Bobadilla (Racing Club–ARG) , Gloria Saleb (Olimpia–PGY) .

Defensoras: Limpia Fretes (Cruzeiro-BRA) , Camila Barbosa (Olimpia-PGY) , Daysy Bareiro (Unión Viera–España) , Verónica Riveros, Paola Genes (Olimpia-PGY) , Fiorela Martínez (Sport Extremadura CD–ESP) , Tania Riso (Racing Power FC–POR) , Liz Barreto (Libertad/Limpeño–PGY) .

Mediocampistas: Dulce Quintana (Racing Power FC–POR) , Griselda Garay (Olimpia–PGY) , Deisy Ojeda (Querétaro–MEX) , Rosa Miño, Dahiana Bogarín (Colo Colo–CHI) , Fanny Godoy (Unión Viera–ESP) .

Delanteras: Rebeca Fernández (Universidad de Chile–CHI) , Fátima Acosta (Sao Paulo–BRA) , Lice Chamorro (RCD Espanyol–ESP) , Jessica Martínez (FC Levantes Las Planas–ESP) , Ramona Martínez (Kinderman Avai–BRA) , Liz Peña (Olimpia–PGY) .

Seleccionador: Antonio Carlos Bona.