“Contento por el presente”: Alex Arce luego del doblete con Liga

Alex Arce no para la cosecha de goles en Ecuador. Esta vez, el futbolista paraguayo anotó un doblete en el triunfo 3-1 de la Liga sobre Cumbayá en el estadio Atahualpa de Quito por la segunda jornada de la Serie A. El ex Independiente Rivadavia marcó el segundo y el tercero y, llegó a los tres tantos en dos partidos jugados por el campeonato local.

“Contento por el presente que me está tocando. He llegado y me esta yendo bastante bien”, expresó Arce en una entrevista a las redes del Albo. “Fue un partido bastante duro, una cancha un poco pesada. Creo que hicimos un buen trabajo y conseguimos tres puntos que serán muy importantes para nosotros”, añadió el delantero de 28 años.

El doblete de Alex Arce en la victoria de Liga

El clásico con Aucas, el próximo partido de Liga

En la próxima ronda, la Liga jugará el clásico de la ciudad contra el Aucas (sábado 16), otro de los tres líderes del certamen junto al equipo de Arce y el Independiente del Valle de Luis Zárate, quien anotó este fin de semana en el triunfo 3-1 sobre Barcelona de Guayaquil. “Los clásicos son un partido aparte y vamos a enfrentarlo de la mejor manera”, señaló.