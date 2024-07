Óscar Vicente Scavone y el plan para cancelar la deuda de Olimpia

Óscar Vicente Scavone desveló que hay un proyecto para intentar pagar la deuda de Olimpia, que supera los US$ 30.000.000. Aunque no contó los nombres de quiénes están detrás del plan, el ex presidente del Decano mencionó que el sábado habrá una reunión de “mesa chica”. “Estamos con una idea que queremos llevar adelante”, comenzó el empresario al Cardinal Deportivo.

Lea más: Gabriel González: “Me voy a candidatar a presidente de Olimpia”

“Es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso, mañana (sábado 27 de julio) tenemos una reunión sobre este plan como para encarar y si todo sale bien, que no será nada fácil, es posible casi casi finiquitar la deuda y volver a fortalecernos en lo deportivo”, explicó Vicente Scavone, quien trabajará junto al presidente del club, Rodrigo Nogués.

“Cancelar o estar muy cerca de cancelar la deuda”

“La idea es aproximarnos en todo lo que permite las finanzas futuras, de ingresos futuros del club a cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda”, añadió Óscar Vicente Scavone, quien evitó adelantar más detalles. “No quiero adelantar nada, la ingeniería es compleja, pero vamos a ser todo el esfuerzo para armar todo esto. Es mesa chica”, finalizó el ex directivo.