Niegan un penal al Liverpool, que empata y cede el liderato en Inglaterra

El City se adelantó tras una jugada de pizarra desde el tiro de equipo, que culminó John Stones. Liverpool empató con un penal de Mac Allister, por una falta de Ederson contra Darwin Núñez.

Luego los dos equipos tuvieron chances para el segundo gol, Luis Díaz desperdició un gran pase de Mohamed Salah, enviando fuera en el 63, y el intento de Jeremy Doku fue repelido por un palo (89).

En el minuto 98, Mac Allister se anticipó a Doku, que le pegó una patada en el costado cuando iba a despejar el balón. El VAR revisó la jugada pero el árbitro, Michael Oliver, no señaló los 11 metros. Ni fue a verlo en el vídeo y siguió el juego.

“Es un penal claro para toda la gente del fútbol del planeta”, señaló Klopp sobre la patada de Doku al mediocampista argentino.

“En todas las posiciones del campo es falta y tarjeta amarilla también. Si el balón no estuviera ahí, lo mata. Para toda persona que ve fútbol en este planeta es un penal, si piensas que no lo es entonces tal vez no seas una persona de fútbol”, agregó el entrenador alemán del Liverpool.

* Los paraguayos: Julio Enciso (Brighton) jugó desde el minuto 76 en la victoria 1-0 sobre Nottingham. Miguel Almirón (Newcastle) está entre los convocados para enfrentar hoy al Chelsea.

Resultados y goleadores:

* Manchester United 2- Everton 0. Goles: 12′ Bruno Fernandes, 36′ Marcus Rashford, ambos de penal (MU). Ast: 73.601.

* Bournemouth 2-Sheffield United 2. Goles: 27′ Gustavo Hamer, 64′ Jack Robinson (ShU); 73′ Dango Ouattara, 90+1′ Enes Unal (B). Incidencia: 15′ Dominic Solanke (B) falló un penal.

* Crystal Palace 1-Luton 1. Goles: 11′ Jean-Philippe Mateta (CP); 90+6′ Cauley Woodrow (L). Ast: 25.103.

* Wolverhampton 2-Fulham 1. Goles: 52′ Rayan Aït-Nouri, 67′ Tom Cainey, en contra (W); 90+8′ Alex Iwobi (F). Ast: 30.860.

* Arsenal 2-Brentford 1. Goles: 19′ Declan Rice, 86′ Kai Havertz (A); 45+4′ Yoane Wissa (B). Ast: 60.331.

* Aston Villa 0-Tottenham 4. Goles: 50′ James Maddison, 53′ Brennan Johnson, 90+1′ Son Heung-min, 90+4′ Timo Werner (T). Exp: 65′ John McGinn (AV).

* West Ham 2-Burnley 2. Goles: 11′ Fofana, 45+2′ Mavropanos, en contra (B); 46′ Lucas Paquetá, 92′ Danny Ings (WH).

* Brighton 1-Nottingham Forest 0. Gol: 29′ Andrew Omobamidele, en contra (B). Ast: 31.505.

* Liverpool 1-Manchester City 1. Goles: 23′ John Stones (MC); 50′ Alexis Mac Allister, de penal (L). Ast:

-Hoy: 17:00 Chelsea vs. Newcastle (Star+).

-Goleadores: Con 18: Erling Haaland (Manchester City). Con 16: Ollie Watkins (Aston Villa). Con 15: Mohamed Salah (Liverpool).