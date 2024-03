“Espero seguir así, creciendo y aportando mucho al equipo”

Liga de Quito regresó al triunfo después de la derrota 2-1 con Aucas en el clásico de la ciudad. Por la sexta fecha de la Serie A, el Albo goleó 5-0 al Imbabura con un triplete de Alex Arce: el futbolista paraguayo anotó los tres primeros tantos del encuentro, llegando a los ¡7 goles en 4 presentaciones! Además, fue ovacionado al salir reemplazado.

Lea más: Vídeo: El triplete de Alex Arce en la goleada de Liga de Quito

Arce, convocado a la selección paraguaya por Daniel Garnero para la Fecha FIFA de marzo (suspendido vs. Rusia por un atentado en Moscú), vive el mejor momento desde la llegada a Quito. El atacante, el máximo artillero del certamen, expresó que “me siento muy contento” y a apuntó al debut en la Copa Libertadores 2024, el martes contra Universitario (22:00).

La ovación de los hinchas de Liga para Alex Arce

Alex Arce: “Ahora pensar en el partido del martes”

“Me siento muy contento, creo que este triunfo nos dará mucha confianza para lo que se viene. Necesitábamos ganar y ahora ya pensar en lo que será el partido del martes y poder empezar con el pie derecho”, señaló Arce, quien había debutado con Liga en la final de la Recopa Sudamericana 2024, marcando en el 1-0 de la ida contra Fluminense.

“La confianza de los profes que me dieron desde que llegué y también por parte de los compañeros, me recibieron bien y me dan mucha confianza. Ese es el punto principal por el momento que estoy pasando. Espero seguir así, seguir creciendo y aportar mucho al equipo”, destacó Arce, quien lleva un total de 8 goles en 6 cotejos disputados.