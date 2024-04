Libertadores: Villasanti es expulsado en la primera victoria de Grêmio

En el minuto 67, Villasanti recibió la segunda tarjeta amarilla por otra falta sobre Tiago Palacios y fue expulsado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, quien le había amonestado al paraguayo a los 45.

En un contragolpe, Nathan Fernandes marcó a los 76′ el gol del triunfo para Grêmio, que así suma sus primeros puntos en la Copa, tras haber encadenado derrotas ante The Strongest y Huachipato.

* Es la segunda tarjeta roja de Mathías Villasanti en 130 partidos oficiales con el Grêmio.

* Posiciones (Grupo C): Huachipato 4, Estudiantes LP 4, The Strongest 3, Grêmio 3.

Caracas 1 - Rosario Central 1

Rosario Central rescató anoche un empate 1-1 en su visita al Caracas FC en partido del Grupo G de la Coa Libertadores.

Edwuin Pernía (25′) puso en ventaja al equipo venezolano y Agustín Módica (67′) logró la igualdad para los argentinos.

* Posiciones: Atlético Mineiro 6, Rosario Central 4, Peñarol 3, Caracas 1.

Nacional vs. Táchira

El uruguayo Nacional recibirá hoy al Deportivo Táchira de Venezuela en un encuentro enmarcado en el Grupo H de la Copa Libertadores, que completan el paraguayo Libertad y el argentino River Plate.

Programa de partidos para hoy:

* GRUPO H. 18:00 Nacional vs. Deportivo Táchira, en Montevideo (ESPN7).

20:30 Libertad vs. River Plate, en Asunción (ESPN).

Posiciones: River 6, Libertad 3, Nacional 3, Táchira 0.

* GRUPO D. 18:00 Botafogo vs. Universitario, en Río de Janeiro (ESPN).

Posiciones: Junior 4, Universitario 4, Liga de Quito 3, Botafogo 3.

* GRUPO C. 18:00 Huachipato vs. The Strongest, en Talcahuano (ESPN5).

Posiciones: Huachipato 4, Estudiantes 4, The Strongest 3, Grêmio 3.

* GRUPO E. 20:30 Bolívar vs. Flamengo, en La Paz (ESPN7).

Posiciones: Bolívar 6, Flamengo 4, Millonarios 1, Palestino 0.

* GRUPO F. 20:30 Independiente del Valle vs. Palmeiras, en Quito (ESPN5).

Posiciones: Palmeiras 4, Ind. Del Valle 4, Liverpool 1, San Lorenzo 1.