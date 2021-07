“Libertad es una oportunidad para demostrar mi vigencia”

Libertad está culminando con la pretemporada en la ciudad de Minga Guazú. Daniel Garnero completará el plantel en los próximos días con el retorno de Julio Enciso después de la eliminación de Paraguay en la Copa América. Mientras tanto, el entrenador trabajó con dos de las incorporaciones que solicitó para la triple competencia de la segunda parte del año. Camilo Mayada y Marcelo Díaz, presentados entre el jueves y viernes, activan con el resto del grupo.

Díaz, quien finalizó contrato con Racing de Avellaneda, donde compartió con Matías Rojas y Lorenzo Melgarejo, habló por primera vez como jugador del Gumarelo y agradeció el recibimiento. “Muchas gracias por el recibimiento, me siento bastante bien. Muy contento de llegar a este lindo club. Estoy agradecido por la oportunidad y la confianza que me han demostrado y que han depositado en mí. Esas sensaciones son muy positivas”, expresó.

El chileno, quien debutó en la Universidad de Chile en 2005, mencionó que no conocía personalmente a ninguno de los nuevos compañeros, pero resaltó la amabilidad y el respeto de los jugadores. “Conocía a algunos solamente de vista, no había compartido con ninguno, pero son un grupo muy amable, respetuoso. Se nota que es lo mejor que le puede pasar a jugador, estar en un lugar donde todos se respeten y valoren de la misma forma”, apuntó.

Por otra parte, Díaz dejó en claro que quiere demostrar que sigue vigente a pesar de tener 34 años. “No costó mucho. Recibí el llamado en el momento justo en el que iba a terminar mi contrato. El interés que mostró el club, la confianza, por sobre todas las cosas, hicieron que no fuera una decisión difícil ya que se terminaba mi contrato y esta fue una linda oportunidad para seguir mostrando mi vigencia y para seguir compitiendo a alto nivel”, puntualizó.

Por último, Díaz también hizo referencia a los hinchas del Repollero. “A la gente de Libertad le agradezco el recibimiento y me comprometo totalmente con el club de hoy en adelante. Me sacrificaré y dejaré la vida si es necesario dentro de la cancha. Me preparare físicamente para estar a ala tura de lo que requiere la institución”, culminó el volante, que tendrá la Copa Sudamericana, el torneo Clausura y la Copa Paraguay por delante.