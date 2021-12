Daniel Garnero aún no pasó la lista para la temporada 2022

Roque Santa Cruz llegó a Libertad y la noticia sacudió el ambiente futbolero en Paraguay. Pensando en la temporada 2022, el presidente Rubén Di Tore señaló que aún no cuenta con la lista de refuerzos ni de bajas.

“Creo que el técnico ya tiene todo en mente, pero oficialmente nosotros no tememos la lista”, expresó en charla con el Cardinal Deportivo. Di Tore explicó que, con los que no seguirán, no tendría inconvenientes en cederlos a otros equipos “siempre y cuando se esté de acuerdo en las condiciones económicas que se verán en su momento”.

“A esos jugadores vamos a empezar a buscarles clubes porque no es bueno que estén parados. Algunos tal vez quieran rescindir para quedar libre y se negociará. Otros prefieren jugar y van a otros equipos ahí se choca con problemas salarial porque de repente en Libertad tienen un salario más alto que el que le podría pagar otro equipo”, detalló.

Rubén Di Tore indicó que “hay saturación de jugadores que están en un puesto. Seguramente vamos a ceder a otros equipos para que tengan minutos y por ahí va a necesitar reforzar en puntos específicos”.

“Cuando lo decida el cuerpo técnico y veamos quienes son los posibles candidatos iremos tras ellos”, aseveró con relación a los refuerzos. De la situación de Javier Báez dijo que “si el técnico no lo tiene en cuenta veremos la forma de transferirlo, de cederlo a préstamo a otro club. Veremos que dice el técnico. Él tiene la última palabra”.

Adrián Martínez está a préstamo en Cerro Porteño y el vínculo es revisable en este diciembre. “Depende de Cerro. Si Cerro nos hace un pedido para que continúe y el técnico (Garnero) cree que no lo va a necesitar, entonces, si él está cómodo ahí, lo dejaremos ahí”, detalló.

Por último, subrayó que “de momento no hablamos de nada” con respecto a William Mendieta y que por Diego Viera “no recibimos nada oficialmente de Godoy Cruz. Si hay algo oficial lo veremos y lo analizaremos”.