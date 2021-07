“No era la manera de hacer la presentación del torneo que estamos obligados a ganarlo”

Olimpia debutó con derrota en el torneo Clausura 2021. A días de la revancha contra Internacional de Porto Alegre, Sergio Orteman decidió formar un once alternativo y el Decano perdió 3-1 contra River Plate. En el análisis, el entrenador uruguayo dejó en claro que la prioridad es la serie contra el Colorado por la Copa Libertadores. “Nosotros apuntamos al torneo corto, que son dos partidos para una clasificación importantísima para el club”, expresó. La revancha de los octavos, después del 0-0 de la ida, será jueves en el Beira-Río.

Con relación a la pobre imagen que dejó el Franjeado ante el Kelito, Orteman reconoció que no fue la presentación que deseaban realizar en el certamen que “estamos obligados a ganar”. “No me decepciona, solamente que me duele. No era la manera en la que queremos hacer la presentación del torneo que estamos obligados a ganarlo. Nos costó. Es para replantearse muchas cosas con el cuerpo técnico”, añadió el DT, que explicó que “estuvimos desatentos, no pudimos encontrar el funcionamiento para dañar a River Plate”.

“No fue un buen partido, no encontramos los caminos contra un equipo muy ordenado, muy disciplinado tácticamente. Cada vez que llegaron nos hicieron goles y en la parte defensiva fue muy buena. Nosotros erramos los caminos y al encontrar esos goles en contra, no tuvimos la calma para poder desdoblar y empatar el partido (…). Estuvimos mal parados, no pudimos encontrar las segundas pelotas, no pudimos cubrir los espacios y le hicimos fáciles situaciones en la que trabajan y tienen virtudes”, puntualizó.

“Sabíamos que teníamos que mover mucho la pelota contra un bloque que siempre es muy bueno defensivamente, que tiene buenas transiciones. Fuimos lentos en la circulación y a la hora de la pérdida no tuvimos una presión rápida, por eso River Plate pudo encontrar muchos espacios y muchos contragolpes en situaciones que capaz no debían haberse presentado”, culminó Orteman, quien tiene tres días para perfilar la alineación que viajará a Brasil para buscar la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.