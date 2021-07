Zárate: “Tengo cosas que mejorar todavía”

“Para mí es una bendición muy grande estar jugando, es algo que busqué desde que llegué a la capital, me siento feliz y cómodo por estar en este grupo con grandes jugadores, voy a seguir trabajando para ganarme un espacio dentro del equipo titular”, afirmó Zárate a la 730 AM, ABC Cardinal.

Jugó fútbol de salón. “Tengo 20 años y vine de Ciudad del Este. Jugué fútbol de salón en la selección de Paranaense, me ayudó mucho para aplicar dentro del fútbol de campo, pero tengo detalles que pulir”.

Contó cómo llegó a Olimpia. “Estaba en el 3 de Febrero, me convocaron a la selección Sub 15 y jugué un sudamericano en Colombia, después la gente de Olimpia se fijó en mí y hablaron con la gente del 3 de Febrero y vine a Olimpia”.

Cree que lo fundamental es ser buena persona. “Tuve la bendición de tener a una familia que me inculcó a formarme bien como persona, podes ser el mejor jugador del mundo, pero si no sos buena persona no sirve de nada”.

Sobre su forma de jugar señaló. “Tengo buena técnica, me gusta filtrar pases y estoy trabajando en el tema de la llegada a los arcos, es otro ritmo jugar en primera división, con más minutos voy a mejorar en varios detalles”.

“Pienso que hice buenos partidos, pero puedo dar más, estoy con gente que ganaron cosas importantes y espero seguir por este camino”, añadió.