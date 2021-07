Brunotte, la actualidad de Olimpia y el recuerdo de la “tercera”

“En el torneo Clausura no arrancamos bien, pero se demostró que River no es un equipito, no conseguimos los puntos con ellos, en la Libertadores fue un gran éxito pasar a cuartos con la situación en que nos encontramos, pusimos lo que hay que poner para pasar a pesar del atraso de los sueldos. Mañana es clave ganar, estamos bien en la parte deportiva”, señaló el presidente a la 730 AM, ABC Cardinal.

Confirmó que no rechazaron las ofertas por Isidro Pitta. “En realidad, no rechazamos, son dos propuestas interesantes más en este momento, son propuestas interesantes, solicitamos que nos esperen, la prioridad es Flamengo, Pitta está creciendo en su fútbol, no solo tiene gol, se muestra en otras facetas, hay un crecimiento en él y puede crecer más contra Flamengo”.

“Si nos aguantan podemos conversar más adelante. Se corre un riesgo por el cierre del libro de pases, una decisión como está hace que se pueda perder estas propuestas”, añadió sobre el tema de Isidro Pitta.

Está trabajando para la vuelta del público en la cancha. “Estamos trabajando intensamente para la vuelta del público, estamos en contacto con Conmebol y APF, la propuesta es que se utilice el protocolo de Conmebol, esta semana se tendría una definición y depende de la cantidad de público que habiliten para saber dónde jugamos”.

Habló también de la denuncia de Diego Polenta. “Lastimosamente de los 12 jugadores que salieron con dos no llegamos a un acuerdo, sí con, los demás. Tratamos de explicar a todos que Olimpia va a pagar, solo no podemos hacer de manera inmediata, tenemos dos casos complicados y el de Polenta se recurrió a la FIFA. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer para defender los intereses de Olimpia, vamos a pelear, me da pena cuando un jugador no comprende, es una pena y es lo que tenemos”.

El otro que no arregló es Nicolás Domingo. “El otro caso es Nicolás Domingo, no llegamos a un acuerdo y estimo que puede recurrir también a la FIFA”.

Hace 19 años, Olimpia ganaba su tercera Copa Libertadores y el presidente se acordó de ese día. “Hace 19 años estaba disfrutando. Ese partido comenzó de una manera y terminó de otra forma. En este caso ya festejé con la familia y quiero darle esa alegría también a mis nietos, fue un momento muy especial”.

Pedro Balotta sigue en la Comisión Directiva dijo el presidente. “Pedro Balotta no renunció a la CD, forma parte de ella, tiene discrepancias, pero respetamos eso, cada uno aporta a su manera, no renunció en ningún momento”, señaló.

Sobre el nuevo estadio dijo. “El proyecto está, es interesante no solo para Olimpia, sino para la ciudadanía, si nos autorizaban quizás ya teníamos un parque allí, pero no quiero mezclar con lo político, el futuro intendente sea quien sea debería apoyar este proyecto”, concluyó.