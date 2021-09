“Recibimos una oferta por Roque, pero coincidimos que no corría ni por mucha plata”

Terminó la novela Roque Santa Cruz-Libertad: Olimpia rechazó la propuesta y el capitán continúa en el Decano. El circulo de las declaraciones culmina con Miguel Brunotte, quien también confirmó que el Gumarelo envío una oferta por el delantero de 40 años para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. “Se recibió una propuesta por Roque Santa Cruz. Se hizo la evaluación y hemos decidido en forma unánime que lo de Roque no corría ni por mucha plata. Agradecimos y dijimos no a la oferta que se recibió”, desveló al Cardinal Deportivo.

“En realidad ambos, Roque y yo coincidimos de que Roque debía seguir en el club. Ninguno de los dos queríamos la separación. Ni Roque quería salir de Olimpia ni Brunotte quería que Roque salga”, insistió el mandatario del Franjeado, que detalló que el interés formal del conjunto de Tuyucuá llegó hace tres o cuatro días. “El primer contrato fue hace tres o cuatro días. Desde un inicio Roque no quería irse del Olimpia ni Brunotte quería que Roque se vaya”, puntualizó Brunotte. La directiva declaró “intransferible” al experimentado después de la revelación de la noticia en ABC 730 AM.

“Sentimos de que Roque no debía irse, ni siquiera por la plata (…) La decisión fue unánime (en comisión directiva) de que Roque no se va”, manifestó Brunotte, quien también confirmó el anticipó del Cardinal Deportivo: que el ofrecimiento incluía saldar la deuda de unos US$ 700.000 que tiene Olimpia con el futbolista. “Sí y estamos hablando de mucha plata”, reconoció el presidente, que agregó que “Roque nunca ha presionado por la deuda”. “Estamos tratando de hacer las cosas serias, es por eso que Roque se quedó”, acabó.