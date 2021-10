“Árbitros no reconocen sus errores”

“Nos reunimos con Horacio Elizondo y Pablo Silva, estamos viendo mucha diferencia de criterios y queremos mejorar, Olimpia es uno de los que nunca se queja ni siquiera a través de notas, quisimos saber el criterio del arbitraje porque nos sentimos tocados, pero también aclarar que en la taba no estamos donde estamos por culpa del arbitraje”, dijo Landaida a la 730 AM, ABC Cardinal.

Llevaron imagenes para mostrar a los árbitros sobre jugadas puntuales con diferentes criterios. “Queremos un criterio uniforme, nos fuimos a hablar hoy con ellos. No solo usamos nuestras imagenes, el penal que le cobraron a Guaireña es similar al de Rojas con Ortiz en el partido contra Nacional que a nosotros no nos cobraron, y nos dicen otra cosa, mostramos imagenes del penal que le cobraron a Aguilar frente a 12 de Octubre y en otros partidos hay otros criterios. Nos fuimos para entender, pero ellos no reconocen sus errores”.

“No se puede mejorar así, no podemos hacer nada, esperamos que mejoren y que sepan que analizamos cada partido. Hacemos el trabajo para mejorar y no veo que ellos puedan mejorar si no reconocen sus errores”, añadió Landaida.

Mencionó que no fue un dialogo tranquilo. “No fue tranquilo el dialogo porque había posiciones encontradas, querían imponernos el criterio, es como que nos hayan dicho que no entendemos de fútbol y eso no voy a permitir, quiero que el fútbol mejore y tengo mi criterio, si está mal lo voy a reconocer”.

Nombró a los que fueron a la reunión. “Cristian Domínguez, Jairo Yambay, nuestro analista de video y yo estuvimos representando a Olimpia. Hay jugadas de interpretación, pero que no te quieran imponer su visión, hace rato termino la dictadura. Queremos que se cobre bien y que gane el mejor. Nosotros no salimos conformes de la reunión”.

La situación en la clasificación

También habló del momento de Olimpia en el Clausura. “Estamos en una situación difícil en cuanto a los resultados, siempre digo que la tabla no miente, teníamos la posibilidad de salir del fondo de la clasificación y no pudimos ganar de local de vuelta, tenemos que hacernos fuertes en casa y allí está el problema, nos estamos ocupando para salir de ese momento”.

“Estamos tratando de encontrar la solución, sabemos que se cometieron errores, nos estamos ocupando para salir lo más rápido posible, dentro de lo positivo seguimos dependiendo de nosotros para entrar a la Libertadores por el acumulativo”, añadio.

Señaló que todos tienen responsabilidad por el momento. “Todos tenemos un poco de responsabilidad, no hay que buscar culpables, hay que hacer autocrítica para poder salir de esto. Dentro de lo que me toca soy un poco responsable de la situación, todos estamos en la misma bolsa”.

Solucionado caso Derlis González

Mencionó que Álvaro Gutiérrez y Derlis González se reunieron para hablar de lo sucedido el viernes con el jugador cuando se produjo su salida del campo de juego.

“Se habló con él, realmente fue una conversación entre el técnico y Derlis, reconoció su error y ya se dio vuelta la página”.

Después habló del acumulativo. “Estamos a dos de Nacional y cinco de Guaraní y Cerro Porteño, estamos a tiempo y tenemos que cruzarnos con ellos. No estamos pasando por un buen momento, pero dependemos aún de nosotros y eso es lo positivo”, finalizó.