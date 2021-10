Brunotte invita a vitalicios a que vean el balance

El presidente de Olimpia, Miguel Brunotte, expresó que “varios socios vitalicios que han aparecido poniendo en duda el tema del balance. Los invitamos al club y que ellos mismos vean”.

“Conformamos un equipo de unas 10 a 12 personas de socios que están revisando el balance. En paralelo se está terminando el tema de la auditoría externa”, acotó y subrayó: “Quiero darle la tranquilidad al olimpista. Puede que no nos gusten los números de ese balance. La deuda es importante y la hemos mencionado en reitiradas veces”.

Puntualizó que de “US$ 38.000.000 en el 2019 nos fuimos a US$ 53.000.000 originados por una expectativa de ingreso que no se tuvo”. Espera que en la asamblea “se aclaren todas las dudas que se tienen con el balance. Para mí es muy importante la transparencia. No hemos escondido nada”.

“Si hay alguna duda, que de aquí a la asamblea, los socios se acerquen y se pueda aclara este tema y que en la asamblea se apruebe el balance que necesitamos como institución para seguir funcionando”, remarcó en conferencia de prensa.

Por último, acerca de que un supuesto pago a barras para que aprueben el balance el día de la asamblea, Brunotte descartó totalmente esta idea.