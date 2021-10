Socios fueron a Para Uno y no recibieron el balance completo

A dos días del superclásico, el mundo Olimpia tiene una disputa entre la comisión directiva de Miguel Brunotte y un grupo de socios. Hinchas del Decano fueron hasta Para Uno para solicitar el balance del ejercicio fiscal 2020, que incluye el período de Marco Trovato, suspendido de por vida por la FIFA por amaño de partidos, pero el representante de la dirigencia, Federico Zichy, rechazó el pedido y no entregó los documentos, que generó el malestar de los vitalicios y activos.

“Vuelvo a repetir, ayer dije por la radio que el idioma español es el más difícil que hay. De las notas que hemos solicitado al club, ¿tienen para entregarnos los documentos?”, preguntó Gustavo Masi a Zichi, quien respondió: “Hay documentos que se pueden entregar y hay documentos que son confidenciales”. “De lo que nosotros estamos pidiendo, ¿Qué puede ser confidencial?”, replicó el socio del Franjeado. “Por ejemplo: copia del balance general de 2016-2020″, agregó.

“Pregunto, ¿por qué no nos pueden entregar ahora si vos sos supuestamente del club?”, continuó Masi, mientras Federico Frutos agregaba: “¿Usted no se da cuenta de que no tiene por qué estar acá?”, en referencia a Zichy. “Ustedes son unos improvisados porque si están en una comisión directiva, debes conocer”, disparó Masi. “El balance deben entregar quince días antes de la Asamblea, firmado por la directiva. Queremos el balance firmado ahora”, agregó una socia.

“Estás mintiendo, porque esto que nosotros presentamos, si acá hubiese buenas intenciones, nos hubieran entregado”, siguió Masi. “¿Hay algo que guardan, qué no quieren que se sepa?”, consultó Frutos a Zichy, quien en principio pidió que los medios no estén presentes. “Vos sos un supuesto representante de la comisión directiva. La comisión es un conjunto de personas. No digas que sos la comisión porque vos sos uno. No existís”, señaló Masi.

“No podes hacer una Asamblea si quince días antes no tenés el balance”, expresó Frutos cuando Masi trató de acabar la reunión diciendo que “vamos a seguir discutiendo. Pregunto: ¿hay documentos que solicitamos?”. Sin recibir la respuesta de Zichy, Frutos amenazó con “si es no, labramos acta acá que no nos entregaron y nos vamos tranquilo”. Masi, Frutos y compañía dejaron el Manuel Ferreira con parte del balance de 2020, sin la firma de Brunotte y con datos incompletos.