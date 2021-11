“Para mejorar la situación se necesita credibilidad y orden”

Olimpia tiene “nueva” comisión directiva. Miguel Cardona, quien también integraba las dirigencias de Marco Trovato y de Miguel Brunotte, asumió como presidente después de la aprobación del balance del período 2020. El empresario, que venía pagando los sueldos y premios atrasados al plantel, tiene mucho trabajo en el Decano, que atraviesa una crisis económica y deportiva aunque clasificó a la final de la Copa Paraguay y pelea por ingresar a la Copa Libertadores.

“Para mejorar la situación se necesita credibilidad, tiene que haber un orden, hay que transparentar”, expresó Pedro Ballota a ABC 730 AM. “Evidentemente que queremos mejorar las cosas. Hace dos días que asumió esta nueva directiva (…) Lo que tenemos que hacer ahora es salir. Estamos en una situación en la que tenemos que trabajar y trabajar. Olimpia tiene que salir y va a salir de esta situación”, agregó el vicepresidente del Franjeado.

Ballota hizo referencia a las deudas del club y apuntó al monto (US$ 5.500.000) que la entidad debe pagar al Dinamo Kiev por el 50% del pase de Derlis González. “Va a caer el vencimiento de la FIFA y probablemente vayamos teniendo sanciones, pero no fuimos nosotros los que originamos que haya este descalabro económico”, expresó sobre la suspensión (no podría reforzar) que la FIFA determinará al club por no abonar el dinero en la fecha establecida.

“Derlis es uno de los casos, está lo de Polenta, está lo del colombiano (Edwar López)”, agregó Balotta con relación a Diego Polenta, quien demandó a Olimpia ante la FIFA reclamando unos cuatro millones de dólares. “No sé si la palabra correcta es denunciado o demandado, pero eso está. Hablamos de casi cuatro millones de dólares, creo que va por ahí”, puntualizó el directivo, que reveló que la contratación del uruguayo “nunca se sometió a la consideración de la Comisión”.