Nueva demanda a Olimpia

Así lo comentó al Cardinal Deportivo el Dr. Eduardo de Gásperi, directivo y asesor jurídico de Fic de Finanzas. “La demanda ya ingresó ayer”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

La demanda es contra Olimpia y los garantes que en esa ocasión fueron Marco Trovato y Miguel Brunotte. “Es contra el Olimpia como el deudor principal y el crédito cuenta con la codeudoría solidaria de Marco Trovato y Miguel Brunotte. La demanda va contra los tres, es un monto de 2.214.529 dólares”.

Fue consultado quien debe responder por la demanda. “Ante la demanda responden los tres dentro del nivel de solvencia de cada uno. La demanda está iniciando, se les llamará a reconocer sus firmas, el siguiente paso es que el juzgado admita la demanda. Los firmantes son como codeudores firman Marco Trovato y Miguel Brunotte. Esta es una deuda que se fue refinanciando y la última firma ya es de Miguel Cardona”, señaló. El origen de la deuda se generó en la época de Marco Trovato.

Y qué pasa si Olimpia desconoce la deuda. “No es tan fácil desconocer la deuda porque están firmadas por las autoridades con certificación de firmas, están todos los documentos suscriptos. Si Olimpia no se hace cargo tendrán que pagar Marco Trovato y Miguel Brunotte”.

Pedro Balotta no tiene nada que ver con la empresa desde el año pasado. “Estuve escuchando que Pedro Balotta le demanda a Olimpia, pero en realidad el ya no forma parte de Fic de Finanzas. En su momento fue parte hasta el año pasado y ahora ya no tiene ningún vínculo con la empresa”.