Diego Aguirre: “Equivocamos los caminos y caímos en la ansiedad”

“Comenzamos bien el partido con situaciones y después tuvimos algún altibajo, en el segundo tiempo el equipo sintió un poco la ansiedad. Perdimos precisión y terminamos perdiendo un partido importante. Queríamos ganar; no pudo ser”, fueron las primeras expresiones de Diego Aguirre, entrenador de Olimpia, tras a derrota 2-1 ante Tacuary.

Cuando fue consultado sobre si al equipo le faltó actitud, atendiendo el problema que vive el plantel con la dirigencia, el DT fue claro. “Hubo actitud y el equipo se entregó, no puedo cuestionar eso. No tengo que justificar un mal resultado por eso (deuda). Nos equivocamos en el camino y caímos en la ansiedad”.

Seguido profundizó sobre ese tema. “Es una situación un poco difícil, pero me parece que no tengo que justificar un mal resultado por eso (no concentración). Son situaciones que pasan, no quiero que se agrande demasiado. Tenemos que seguir trabajando. No nos esperábamos este resultado”.

Ante la consultad de cuanto golpea una esta derrota, el DT uruguayo expresó: “Estábamos muy ilusionados con comenzar ganando porque tenemos el objetivo de ganar el campeonato. Hay que dar vuelta la página y no repetir errores”.

Para finalizar, Aguirre apuntó: “Espero volver a la victoria en el próximo juego. Respecto a si el equipo continuará sin concentrar, no tengo ninguna novedad ni noticia”.