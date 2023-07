El cruel mensaje de Pedro Balotta para los jugadores de Olimpia

Olimpia vive el peor momento en el año: quedó eliminado de la Copa Paraguay contra Sportivo San Lorenzo, un rival de la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo, suma 3 derrotas consecutivas en tres fechas del torneo Clausura 2023, está último en la tabla con 0 y como si fuera poco, cambió de DT con la vuelta de Francisco Arce por Diego Aguirre.

Lea más: ¡121 años del tricampeón de América y campeón del Mundo!

Las criticas caen directamente al plantel, que pese al nuevo entrenador, continúa sin levantar cabeza. Por eso, el “pongan huevo”, otro reproches y algunos insultos de un grupo de aficionados a los futbolistas mientras estos abandonaban Para Uno luego de la caída 2-1 contra Nacional. El ambiente es tenso y todo a días de visitar a Flamengo por la Copa Libertadores.

Este martes, en una entrevista con el Cardinal Deportivo por el aniversario 121 del Rey de Copas, Pedro Balotta no desaprovechó la ocasión para hablar del momento del equipo y dejar un fuerte mensaje para los futbolistas, a quienes responsabilizó de la crisis. “Si no se alinean los jugadores, pueden haber separados”, expresó el vicepresidente de la institución.

Olimpia: Los jugadores pueden ser separados

“La crisis es de los jugadores (..) Hay jugadores que se notan que no tienen compromiso, el compromiso que tenían anteriormente”, empezó Balotta, que reconoció que en el grupo hay “jugadores con influencia negativa”. “En un conglomerado hay jugadores con influencia negativa. Lo tenemos focalizado”, añadió el dirigente a ABC Cardinal.

“Si los jugadores no se alinean, pueden haber separados”, puntualizó Balotta. “Sabemos que haremos. Si no se alinean tomaremos medidas, se tienen que tomar medidas (…) Si seguimos en estas circunstancias no quedaría de otra. Habrá gente que irá a la Categoría Reserva”, remarcó sobre las posturas de la comisión directiva si la situación no mejora.