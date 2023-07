Alerta Olimpia: Flamengo volvió a los entrenamientos, pero sin...

Flamengo reanudó las tareas luego de la turbulencia que generó el escándalo en el vestuario del estadio Independencia poco después del triunfo 2-1 sobre Atlético Mineiro por la Serie A de Brasil. Al finalizar el partido, el preparador físico Pablo Fernández había agredido con un golpe en la cara a Pedro, quien desobedeció órdenes durante la entrada en calor con los suplentes.

El domingo, en el día después del bochorno, que continuó con la denuncia del hecho ante una Comisaría de Belo Horizonte y la posterior declaración de los protagonistas y tres testigos, el club carioca destituyó a Fernández, mantuvo una reunión con Sampaoli, en la que aseguraron la continuidad del entrenador, y multó a Pedro por indisciplina.

Pedro, ausente en el primer entrenamiento

Este lunes, el plantel regresó a los entrenamientos pensando en el siguiente partido: Olimpia por la Copa Libertadores. El Mengao es el vigente campeón y enfrentará al Decano en la serie de los 16 mejores. La ida será el jueves 3 de agosto, a las 20:00, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La novedad, en una sesión con tensa calma, fue la ausencia de Pedro.

“Sampaoli llegó a Ninho do Urubu alrededor de las 7:30 am (hora de Brasilia), y los atletas aparecieron poco después. Pedro no se volvió a presentar ni dio justificación a la directiva que lo esperaba en el CT - no hubo liberación de su presencia. El asesor del jugador no está al tanto del asunto”, contó Globoesporte, revelando que el atacante no avisó.

“Flamengo esperará la justificación del atacante antes de decidir si habrá un nuevo castigo. El domingo, la directiva ya había definido que Pedro será multado por negarse a seguir calentando durante el segundo tiempo ante el Atlético-MG”, agregó el medio. Con este nuevo episodio, el ex-Fiorentina de Italia no estaría a disposición de Sampaoli para medir al Rey de Copas.