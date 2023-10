Olimpia, otra vez en crisis: las dos malas rachas en el torneo

Olimpia atraviesa una nueva crisis en la temporada. Esta vez, en la segunda parte del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Decano finalizó la jornada 13 recibiendo a Resistencia, que pelea por la permanencia en la máxima categoría, y no pasó del 0-0. El resultado no solo mantiene al Franjeado a 13 puntos de Libertad, si no que también amplió dos malas rachas.

Los dirigidos por Francisco Arce encadenaron el tercer partido sin victorias y sin convertir. Desde la victoria 4-0 a Sportivo Ameliano en la regularización de la novena ronda, el Rey de Copas empató 0-0 con Tacuary en el Luis Alfonso Giagni, perdió 4-0 en el clásico blanco y negro con el Gumarelo en La Huerta e igualó sin goles con el Triángulo Rojo en Para Uno.

Olimpia, a 6 puntos de la Copa Libertadores 2024

A 9 fechas para la culminación del campeonato, Olimpia todavía tiene un objetivo por disputar: clasificar a una competencia internacional. El Decano suma 48 unidades y es quinto en la tabla acumulativa, ocupando puesto de Copa Sudamericana 2024. Por su lado, está a 6 del primer cupo a la Copa Libertadores 2024, que actualmente pertenece a Guaraní, tercero con 54.