Alerta en Olimpia: ¡No hay dinero para levantar la sanción FIFA!

Alarmas encendidas en Olimpia: A un mes para finalizar el año y a menos para iniciar la pretemporada, el club no dispone del dinero para levantar la sanción FIFA y poder incorporar el plantel que conduce Francisco Arce con miras al 2024. En los primeros seis meses, el Decano disputará el torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

La comisión directiva que encabeza Miguel Cardona necesita unos US$ 2.000.000 para abonar por las deudas (demandas ante la FIFA) y estar habilitado por un tiempo determinado en el mercado de pases de verano. A esta altura, en la interna de la dirigencia hay preocupación y la confianza está disminuyendo, reveló el periodista de ABC, Wilson González.

Miguel Cardona: “No sé cómo generar los recursos”

En setiembre, Miguel Cardona había manifestado que necesitaba US$ 4.000.000 para sostener el club hasta el mes de enero y otros US$ 5.000.000 para FIFA. “Hoy me preguntás ‘¿Dónde están los recursos?’ y no sé cómo generar los recursos. Pero voy a trabajar como si fuese que puedo contratar. Nueve millones es un milagro, pero Olimpia es milagroso”, manifestó.

