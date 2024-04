General Caballero demandará a Olimpia por el pase de Barreto

Olimpia recibirá una nueva demanda, pero esta vez de General Caballero de Juan León Mallorquín. El club de la Primera División del fútbol paraguayo recurrirá a la FIFA por una deuda con la transferencia de Junior Barreto. El monto supera los US$ 400.000. “Hay un atraso importante, por eso la comisión directiva toma esa decisión”, contó Sebastián Aldama.

“Ya se agotaron las instancias y, ya que no hay otra opción, nos toca llevar a la parte legal”, aseguró el gerente deportivo del Rojo, que había transferido a Barreto en diciembre de 2022. El defensor, que actualmente no es tenido en cuenta por Martín Palermo, había firmado por cuatro temporadas, mientras que el Franjeado adquirió el sesenta por ciento del pase por unos US$ 750.000.