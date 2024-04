Gastón Olveira: “Era importante ganar a pesar de como se jugó”

Olimpia derrotó 1-0 a Nacional con un gol agónico de Ramón Martínez, en el cierre de la décima cuarta jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Decano continúa a 7 puntos de Libertad y mantiene la pelea por el título. Al finalizar el partido en el Arsenio Erico, el uruguayo Gastón Olveira analizó el resultado y destacó que “era importante ganar para seguir arriba”.

“Independientemente a como se jugó era importante ganar para seguir arriba y seguir prendido. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero debemos estar ahí, al pie del cañón, por si llega a tropezar la gente de arriba. Son tres puntos que costaron mucho ganarlo, sobre la hora conseguimos el gol, que es muy valioso”, expresó el portero charrúa a Tigo Sports.

“Conscientes que no hicimos un buen partido”

“Creo que si bien ganamos somos conscientes que no hicimos un buen partido. Es válido porque cuando no se juega bien, hay que apostar a alternativas para conseguir los tres puntos. Conscientes de que no hacemos lo que se trabaja en la semana, nos cuesta implementarlo en cada partido. Sabemos, como dice la frase, que ganando es mucho más fácil corregir”, terminó Olveira.