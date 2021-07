Hernesto Caballero, de la inactividad a ser figura ante Olimpia

Ocho meses después de haber rescindido con Olimpia, Hernesto Caballero volvió a jugar pero esta vez para River Plate. El volante fue determinante en el triunfo del Kelito y apuntó que el motivo su inactividad tuvo que ver con su antiguo representante, Regis Marques.

“Estoy agradecido por lo que hizo por mí pero también esto no me tendría que haber pasado”, dijo el jugador con relación a Marques. Al ser consultado si se sintió abandonado, respondió: “Totalmente y no soy el único”.

Caballero rescindió contrato con Olimpia en noviembre de 2020. Para el primer semestre quedó sin equipo: “Me daba mucha rabia. El hecho de estar aguantando que mucha gente te pregunte ‘¿Quá paso de vos? ¿Por qué no jugás más? Me tuve que tragar eso solo”.

“Después de que quedé parado, que ya no me respondía los mensajes, decidí pedir la rescisión”, con Marques. “Sé que me quedé parado en un momento en el que no debería: salí de Olimpia, un equipo tetracampeón, jugando bien”, lamentó. River Plate derrotó al Decano por 3-1 en el Tigo Manuel Ferreira.