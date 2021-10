Lionel Messi fue el centro de atracción para miles de paraguayos en el partido de la Albirroja contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. En un partido especial, al recibir a la vigente campeona de América y a uno de los mejores jugadores del mundo, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había solicitado la apertura del 50% del aforo del Defensores del Chaco y desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el organismo recibió la autorización para ampliar la capacidad un treinta por ciento más.

Pero a simple vista, quedó evidenciado que el estadio de Sajonia superó todos los límites e ingresó a más personas de las que estaban autorizadas. Las alarmas están encendidas en el MSPyBS por la cantidad de hinchas y la aglomeración generada en el recinto. “Es una linda fiesta deportiva, pero, a simple vista, se ve que estaba un poquito complicado en el número de gente que había”, expresó el DR. Julio Borba a ABC 730 AM. “Vamos a pedir un informe para ver qué pasó y por qué pasó”, agregó el ministro, que solicitará un informe a la APF.

“Fue un poquito complicado, no solo por la aglomeración sino que algunas personas no usaban tapabocas. Vamos a ver los resultados en quince días”, continuó Borba en referencia a los contagios de covid-19 que puede generar la presencia masiva de hinchas en el choque de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque el organismo rector del fútbol paraguayo incumplió con el porcentaje permitido, el titular de la cartera sanitaria aseguró a la producción del programa A La Gran 730 que no habrá un retroceso o prohibirán el acceso de los fanáticos a las canchas.