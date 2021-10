¿Qué dijo Fernando Jubero sobre el interés de la selección?

La selección paraguaya busca entrenador para el resto de las Eliminatorias Sudamericanas. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) destituyó a Eduardo Berizzo y, aunque el presidente Robert Harrison conversó con Hernán Rodrigo López, el primer candidato fue Fernando Jubero. En Guaraní, la postura fue clara: rechazar el interés por la gran campaña del español al frente del Aborigen, que lidera el torneo Clausura 2021 y pelea por el título con Cerro Porteño.

En la víspera del choque contra el 12 de Octubre de Itauguá por la duodécima ronda, Jubero habló del interés de la Albirroja. “A mí nadie me ha comentado nada. Agradezco un poco el apoyo de la gente y entiendo que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo con todo el resto del cuerpo técnico. Debemos estar enfocados en el presente. Siempre pienso en que las cosas que no dependen de ti no hay que darle muchas vueltas”, expresó el DT.

“Hay que estar centrados en el partido mañana, que para nosotros es un partido muy importante. Estamos concentrados en trabajar y mejorar como equipo, en buscar los tres puntos porque estamos en una posición privilegiada, donde muy pocos esperaban que estuviéramos a esta altura del campeonato”, cerró el español, que tiene como deseo conquistar el segundo campeonato de la temporada para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.