“Harrison me llamó y me aclaró que no pedirá ni por Jubero, ni por Arce”

Juan Alberto Acosta reveló que conversó con Robert Harrison, quien manifestó al presidente de Guaraní que ni Fernando Jubero ni Francisco Arce asumirán en reemplazo de Eduardo Berizzo en la selección paraguaya. “Ambos están peleando el campeonato”, agregó el titular del Aborigen.