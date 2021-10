Robert Harrison presentó oficialmente a Guillermo Barros Schelotto, quien asume en la selección paraguaya en reemplazo de Eduardo Berizzo. El presidente reveló que el contrato del nuevo cuerpo técnico, que debutará contra Chile el 11 de noviembre, tiene una cláusula de renovación en 2024. “El contrato es hasta el 2024 con una opción hasta el 2026″, mencionó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“No es que se va a cortar en el 2024. Allí haremos una evaluación. No es completar esto, llegar hasta la Copa América y chau. Hay una cláusula de renovación inmediata y es hasta el Mundial 2026″, agregó Harrison, quien declaró que “es un tremendo honor contar con estos profesionales”. “Estoy seguro que nos llevarán a seguir luchando por la posibilidad de clasificar al Mundial”, continuó en referencia a los mellizos.

“Nosotros no vamos a apostar por seis partidos nunca. No vamos a traer a un profesional que solamente completará las Eliminatorias. Es la apuesta más importante que estamos haciendo, pero no solo apostar por la selección. Entendemos que la selección necesita procesos. A los paraguayos no nos gusta la palabra proceso, queremos resultados. Pero con el proceso vamos a tener resultados”, explicó el titular de la APF.