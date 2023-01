Aldo Bobadilla: “La clave estuvo en lastimar cuando teníamos que hacerlo”

Por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 2023, la Selección Paraguaya derrotó a Argentina por marcador de 2-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, con los tantos de Gilberto Flores y Allan Wlk. De momento, el elenco del exjugador Aldo Bobadilla lidera el grupo con 4 puntos.

“Hoy fue un gran partido de mis jugadores, un gran esfuerzo ante una selección fuerte. Hoy pudimos ganar, pero quedan aún dos partidos y nosotros queremos seguir sumando porque el grupo es muy difícil”, expresó Bobadilla en conferencia de prensa.

“La clave estuvo en lastimar cuando teníamos que hacerlo, me parece que sufrimos mucho al no tener la pelota, el rival nos presionó bien, no nos dejó jugar pero todo el equipo se portó, hay un gran trabajo en conjunto”, añadió el D.T.

“Ante Colombia tuvimos varias chances de marcar y no la aprovechamos, hoy si se nos dio, entonces esto nos deja contento. Pero tenemos que seguir porque quedan dos partidos difíciles”, sentenció Aldo Bobadilla.

En su próximo desafío, Paraguay enfrentará a Perú este lunes 23 de marzo en el estadio Pascual Guerrero, desde las 19:00 de nuestro país.