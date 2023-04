La madre del arquero de la selección Sub 17: “Está muy triste porque su sueño era disputar el Mundial”

La selección paraguaya Sub 17 perdió 2-0 contra Venezuela y quedó fuera de toda posibilidad de disputar el Mundial de la categoría. El fracaso, el quinto de Robert Harrison en 15 meses, rompió el sueño de los juveniles de disputar por primera vez una Copa del Mundo. Uno de los futbolistas que quebró en llanto fue el arquero Facundo Insfrán, una de las grandes figuras de la Albirroja.

Este viernes, la madre del jugador habló de la dura caída contra la Vinotino y del sentimiento generado en el hijo y en el resto de la familia. “Estamos todos tristes, atravesando el dolor. Él realmente está muy triste porque su sueño era disputar el Mundial, él quería llevar al equipo al Mundial”, contó Sonia Lirussi al Cardinal Deportivo.

“Yo quería estar allá para abrazarlo, porque lo sentí muy mal. Le pregunté como estaba y me dijo que seguía muy triste”, agregó Lirussi, quien contó que Facundo, arquero de las inferiores de Olimpia, eligió el arco desde los cinco años. “Le pregunté muchas veces si quería seguir en el arco y un día me dijo: ‘mamá, no me preguntes más, yo voy a ser arquero’”, culminó.