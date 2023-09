Jesús Medina: “Me siento cómodo por izquierda o derecha”

La Selección Paraguaya llevó a cabo su segundo entrenamiento en el CARDE de Ypané este martes, pensando en el debut en las Eliminatorias ante Perú este jueves 7 de septiembre, a las 18:30, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Jesús Medina, jugador del Spartak de Moscú de Rusia, habló tras la práctica.

“Estamos con ganas de hacer bien las cosas, estamos ansiosos de poder representar al país de la mejor manera. Creo que hay un buen grupo. Vamos formando un buen grupo para arrancar con mucha ilusión”, expresó.

“Nosotros siempre estamos para dejar todo por el país, para poder representar de la mejor manera al país. Cambié de club, pero me voy acomodando a mi equipo, físicamente estoy muy bien”, aseguró.

“Yo vengo jugando de interior derecho y de extremo, así que me siento cómodo por izquierda o derecha. Me adapto bien en las dos posiciones, me siento cómodo desde los dos perfiles”, detalló.

En la parte final de la nota, el jugador surgido en la cantera gumarela habló sobre el gran presente de los juveniles de la institución: “Es un orgullo que jugadores como Julio Enciso y Enso (González) vayan directo a la Premier League, están trabajando bien en Libertad y en el fútbol paraguayo en sí. Me siento orgulloso de ellos”.