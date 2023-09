Adam Bareiro, entusiasmado con el nuevo ciclo de Garnero: “Tengo la ilusión”

Adam Bareiro, quien lleva 15 goles en el año con San Lorenzo de Almagro, habló este viernes con el Cardinal Deportivo y se refirió al presente que vive en el fútbol argentino.

“Hubo un par de intereses, pero la elección mía fue quedarme en San Lorenzo, también la de la gente del club. Estoy convencido de que fue la mejor decisión. En el futuro veremos, pero estoy disfrutando al máximo”.

Tras la asunción de Daniel Garnero a la dirección técnica de la selección paraguaya, en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto, Adam expresó: “Sí, siempre digo que es un sueño mío jugar en esta selección. Siempre tengo la ilusión de estar en el llamado y poder estar, para poder representar a mi país. La verdad que estoy en hacer bien las cosas para el día de mañana ser tenido en cuenta en la selección”.

“Nunca tuve oportunidad de hablar con él”, añadió, acerca de su relación con el mellizo.

“Por el momento no hablé con nadie. Después de la primera lista estuve hablando con Justo Villar, yo lo tuve a Justo de compañero en Nacional, me llevo bien con él. Me dijo que siga insistiendo, que siga trabajando”, comentó el goleador.

La opinión de Adam sobre los primeros partidos de la Albirroja

“Lo viví como un paraguayo más, apoyando al máximo. Arrancamos de nuevo la ilusión que todos los paraguayos tenemos. Son partidos muy difíciles, el primer partido lo jugamos muy bien, pero nos faltó esa pizca de suerte para hacer los goles. En el segundo partido enfrentamos a una selección de visitante, que sabemos que todos los países tratan de usar su localía en el mejor aspecto”, expresó el delantero de 27 años.

Sin problemas en la posición

“En San Lorenzo juego de nueve, pero cuando me toca jugar por el costado o por el medio lo tengo que hacer, porque es lo que el equipo necesita”, aseguró el ex Nacional. Ante la consulta de si sería hasta aguatero con tal de jugar por Paraguay, Bareiro, entre risas, aseveró: “Más vale, es así. Si es por estar en la selección, es en el lugar donde me necesiten”.