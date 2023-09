¿Qué dijo Daniel Garnero sobre los futbolistas que no son tenidos en cuenta?

Daniel Garnero fue oficialmente presentado este jueves en el CARDE de Ypané como nuevo entrenador de la selección paraguaya, con un contrato hasta la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

El argentino respondió a una de las interrogantes más frecuentes de los últimos tiempos, acerca de la ausencia de algunos futbolistas que están en buenos momentos en ligas extranjeras y que no fueron citados en el ciclo de Guillermo Barros Schelotto, como por ejemplo: Adam Bareiro, de San Lorenzo de Almagro; Antonio Sanabria, del Torino de Italia y Alex Arce, quien juega en la segunda división de Argentina; además de otros.

“El paraguayo que esté jugando bien y quiera jugar en la selección va a ser tenido en cuenta. El tema de las edades para mí no cuenta, es rendimiento, compromiso y ganas”, expresó.

“Me encantaría poder hablar con todos, sé que acá es imposible, me encantaría poder charlar con ellos. Necesito el compromiso que muchos tienen y otros quizás no tanto. A diferencia de otras selecciones, Paraguay no tiene la posibilidad de dejar soldados a un costado. Si todos queremos el mismo objetivo, todos tenemos que hacer un esfuerzo”, añadió.

Sobre el goleador de Independiente Rivadavia, Alex Arce, Garnero expresó: “Está en un buen momento. Va a tener que competir con otros que a lo mejor están en ligas mayores, pero el momento del futbolista es esencial”.