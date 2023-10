¿Messi será titular ante Paraguay?: Lo que dijo Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, seleccionador de la actual campeona del mundo, Argentina, habló este miércoles en conferencia de prensa, en la antesala del partido ante Paraguay este jueves, a las 20:00, en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Acerca de la situación del capitán albiceleste, Lionel Messi, que arrastra una lesión muscular, Scaloni expresó:

“Todavía tenemos un entrenamiento (hoy a las 17:00), para él es importante un entrenamiento más. Lo vimos bien y hablaremos antes del entrenamiento a ver si juega de inicio o no, tengo que hablarlo con él y sobretodo que esté bien. Se lo vio bien, se lo vio suelto, pero hablaremos antes del entrenamiento y en base a eso veremos el resto del equipo”.

Lea más: Scaloni: “Garnero y Paraguay se merecen el máximo respeto”

El oriundo de Pujato también se expresó acerca de las opciones en la delantera, entre Julián Álvarez (Manchester City) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

“Yo estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen, no es un problema que jueguen juntos. Dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, son nueves de características diferentes”, comentó.